​Сургут принял эстафету экологического марафона «Моя Югра — моя планета»

Сургут принял от Лангепаса эстафету экологического марафона «Моя Югра — моя планета». Главным мероприятием, который проводится в городах и районах округа в рамках акции, является муниципальный конкурс на лучшую эмблему. В этот раз свои работы представили юные натуралисты из пяти образовательных организаций Сургута. Лучшей жюри признало эмблему, созданную ученицей 9 класса МБОУ СОШ №13 Юлией Исламовой. Эта эмблема теперь размещена на карте Югры.

«На моей эмблеме не случайно изображена девушка: она символизирует подростка, что является поддержкой основного направления конкурса. Росток в ее руках показывает, что она понимает проблему экологии и готова защищать природу и нести за нее ответственность. В какой-то степени, она является «примером» для других. На заднем плане я изобразила планету, потому что это основной объект, который подвергается негативному воздействию антропогенных факторов и нуждается в защите. Сургутские достопримечательности на заднем плане символизируют место проведения конкурса, показывают красоту города и вызывают чувство патриотизма. По краям я нарисовала флаг Югры, что также символизирует о месте проведения конкурса. Над девушкой я изобразила хантыйский узор, означающий «ветку березы». Он поддерживает тематику и является одним из «символов» природы», - рассказала школьница.

В департаменте общественных и внешних связей Югры напомнили, что окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета!» в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» стартовал в Когалыме 30 марта, а финиширует в Ханты-Мансийске 1 июня — в День защиты детей.