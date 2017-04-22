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​В СОКБ успешно борются с морбидным ожирением

Хирурги Сургутской окружной клинической больницы достаточно успешно помогают населению бороться с избыточным весом. Для этого применяются несколько методик: баллонирование, когда в желудок устанавливается силиконовый баллон с физраствором, рукавная гастропластика и операция Хесс-Марсо.

По статистике в России и в Сургуте, в частности, 40 процентов населения страдают от избыточного веса. При этом у четверти из них имеется морбидное ожирение, когда речь идет уже не только об эстетике, но и об ухудшении здоровья. «Когда вес человека превышает нормы, мы говорим об избыточном весе, или ожирении. Среди этой патологии выделяют так называемое морбидное ожирение. Считается, что это не очень красиво, когда человек имеет избыточный вес. Но когда избыточный вес приводит к тому, что страдают функции органов жизнеобеспечения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, начинают страдать суставы, развиваются сахарный диабет, сексуальные нарушения. Это ожирение называют морбидным, потому что morbus — это болезнь», - объяснял в эфире siapress.ru главный хирург СОКБ, профессор Владимир Дарвин.

Однако специалисты рекомендуют сургутянам не доводить себя до такого состояния, а браться за себя, когда есть возможность справиться с избыточным весом без хирургического вмешательства. Подробнее об этой проблеме и способах ее решения можно прочитать здесь.


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22 апреля в 16:20, просмотров: 806, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
22 апреля в 18:24
При помощи бега по лестницам в рядомрасположенном небоскребе за 700 млн р

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