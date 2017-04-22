​Команда из Сургута победила в окружных соревнованиях «Безопасное колесо»

В Сургуте с 13 по 15 апреля прошли окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017». В них приняли участие 120 юных югорчан из 19 муниципалитетов округа, рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

За победу соревновались дети от 10 до 12 лет в четырех секциях в личном зачете и в одной секции – в командном. В общем командном первенстве первое место завоевали сургутяне, на втором месте - Ханты-Мансийск. Замкнула тройку лидеров команда из Мегиона.

Победители регионального этапа получат возможность принять участие во Всероссийских соревнованиях.