​В художественном музее Сургута открылся арт-проект «Топография Неба и Земли»

Сургутский художественный музей представил концептуальный арт-проект художников с мировыми именами в области современного искусства Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина «Топография Неба и Земли».

«Главным мотивом арт-проекта является свет, его отражение. На выставке представлены гравюры, инсталляции, фотографии. Работы художников уже были представлены в Третьяковской галерее, Эрмитаже, музее Московского Кремля, а также в США, Японии и Германии», - отметили в пресс-службе музея.

Владимир Наседкин работает в редкой технике – создает гравюры на дереве самшит. Татьяна Баданина тоже работает в разных техниках. Но особое место в ее творчестве занимает проект «Белые одежды». Это световая инсталляция из специальной декоративной бумаги. Художница создает прообразы женских костюмов.

Увидеть световую выставку в Сургуте можно будет до 28 мая.