​Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Думе Сургута взяли под особый контроль строительство поликлиники

В Нижневартовске состоялось восьмое заседание фракции Партии «Единая Россия» под председательством Натальи Западновой. Заместитель Председателя Думы Сургута, руководитель фракции ЕР в городской Думе Сергей Васин, вернувшись с совещания, рассказал, что главной темой был вопрос о ходе выполнения плана ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в Нижневартовске и Сургуте.

В частности, что касается объекта здравоохранения в нашем городе, то речь идет о строительстве поликлиники на 425 мест, которая находится на пересечении улиц Энгельса и Энергетиков, на территории комплекса СОКБ. Строительством объекта занимается ОАО «Сургутстройтрест». Поликлиника для амбулаторного приема пациентов СОКБ будет состоять из двух корпусов – двухэтажного и семиэтажного и, по словам застройщика, ее ввод в эксплуатацию планируется в конце 2017 года.

Это, несомненно, станет знаковым событием для города, поскольку тема дефицита учреждений здравоохранения не теряет своей актуальности на протяжении последних лет. Этот вопрос значится на особом контроле фракции Партии «Единая Россия» в Думе города Сургута, в которую входят все 25 депутатов Думы. Кстати, на заседании окружной фракции партии ЕР было принято решение о создании рабочей группы, которая раз в квартал будет отслеживать ход строительства объектов.