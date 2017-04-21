​Судебные приставы за время рейда в Сургутском районе вернули 250 тысяч задолженности по налогам

В Сургутском районе судебные приставы и сотрудники налоговой службы провели совместный рейд по взысканию задолженности по налоговым платежам. «Выход «в гости» принес плоды — взыскано 250 тысяч рублей задолженности по налогам», - сообщили в пресс-службу окружного управления ФССП.

В ходе рейда, судебный пристав ознакомил должников с постановлением о возбуждении исполнительных производств и предупредил их, что в случае не оплаты долга будет ограничено право выезда за пределы РФ.

Напоминаем, что узнать о задолженности и погасить долг можно на официальном сайте УФССП по ХМАО – Югре помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».