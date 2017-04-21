​В Пыть-Яхе и Сургуте на автомобильных газозаправочных станций использовали оборудование с истекшим сроком эксплуатации

В Пыть-Яхе и Сургуте следователями возбуждены уголовные дела в отношении работников автомобильных газозаправочных станций. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По версии следствия, подозреваемые в нарушение своих должностных инструкций и правил безопасности осуществили заправку газовых баллонов с истекшими сроками эксплуатации и технического освидетельствования. При этом, подозреваемые, по роду своей деятельности, достоверно знали об опасности заправки и использования газового оборудования, с истекшим сроком эксплуатации. В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве отмечают, что действия подозреваемых могли привести к трагическим последствиям, в том числе и к взрыву газовых баллонов, в связи с чем, во избежание несчастных случаев, следственное управление обращает внимание граждан на то, что при использовании газового оборудования должны строго соблюдаться правила его эксплуатации. Использование газового оборудования, срок эксплуатации которого истек, может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни.