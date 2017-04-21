​В Сургуте задержан серийный квартирный вор

В Сургуте задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж, совершенных в 2016-2017 годах на территории города и района. Так, в конце февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный путем отжима пластикового окна проник в дом по улице Челюскинцев и похитил денежные средства и норковую шубу, на общую сумму более 275 тысяч рублей.

«Полицейские выяснили, что у злоумышленника это не первая кража. На правонарушение он пошел из-за финансовых трудностей, и краденые вещи сдавал сбытчику. В ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружено две шубы и телевизор, а у сбытчика обнаружены и изъяты еще четыре шубы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.

В отношении подозреваемого возбуждено пять уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет.