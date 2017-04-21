​В конкурсе на место в молодежной палате сургутской думы зарегистрированы шесть первых участников

В четверг, 21 апреля, состоялось первое заседание оргкомитета по формированию молодежной палаты. Поступило шесть заявлений от желающих принять участие в конкурсе: трех кандидатов рекомендуют депутаты Думы Сургута, еще трех – сургутский медицинский колледж, общественная организация и политическая партия.

Депутаты изъявили желание лично рассказать о создании молодежного парламента сургутским студентам и ответить на интересующие их вопросы. Уже намечена встреча в Сургутском государственном университете. Она состоится накануне Дня российского парламентаризма - 26 апреля в 13.00.

Всем, кто чувствует в себе силы и желает участвовать в общественной жизни города, напоминаем, что последний день приёма документов на участие в конкурсе - 10 мая. Вся подробная информация на сайте Думы города.