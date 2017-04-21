​В Сургуте руководителя компании «Запсибэнергострой» подозревают в неуплате налогов

Генеральный директор ЗАО «Запсибэнергострой» стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. «По версии следствия, подозреваемый, заключив фиктивные договоры субподрядов с рядом коммерческих организаций, совершил уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 16 миллионов рублей», - говорится в офицальном сообщении, опубликованном на сайте окружного следственного управления СКР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена налоговая экспертиза. Изучаются документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации.

ЗАО «Запсибэнергострой» осуществляет на территории округа производство общестроительных работ по возведению зданий.