​20 ударов ножом: Житель Сургута пойдет под суд за убийство сожительницы

В Сургуте завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины, совершенного в декабре 2016 года. Установлено, что 22-летний мужчина, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес своей 34-летней сожительнице 20 ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.