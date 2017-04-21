​Таможня оштрафует сургутянина за купленную в Германии игровую приставку «Sony Playstation-4»

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни во время проверки почтовых отправлений, поступивших из за границы заинтересовались игровой приставкой «Sony Playstation-4». Ее в Германии приобрел через Интернет житель Сургута.

«Игровая приставка данной модели является устройством, содержащим в себе встроенное оборудование с различными техническими характеристиками (встроенный жесткий диск 500 GB, основной (графический) процессор, оптический дисковод), в том числе имеет выход в сеть «Интернет» и, в соответствии с требованиями таможенного законодательства, ввоз и вывоз таких товаров, относящихся к шифровальным средствам, осуществляется при наличии нотификации – уведомлении изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

По результатам таможенного контроля таможенным постом принято решение об отказе в выпуске МПО, в связи с несоблюдением запретов и ограничений. А также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России.

Ханты-Мансийская таможня в очередной раз напоминает, что, если товар может реализовать алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством, даже если шифрование является неосновной или неиспользуемой функцией продукта.

Добавим, таможенники готовы проконсультировать жителей региона о существующих нормах. Бесплатная государственная услуга предоставляется по телефонам: 8(3466) 497-340, 497-385 или единому номеру таможни: 8-800-3-501-251.