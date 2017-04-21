​У сургутянина лже-мастер по ремонту квартир украл 240 тысяч рублей

В Сургуте задержали мошенника, который, представившись мастером по ремонту квартир, украл у 44-летнего горожанина крупную сумма денег. Потерпевший обратился в полицию еще в июне прошлого года. Он рассказал, что обратился по объявлению к мужчине, который предоставляет услуги по ремонту квартир. Встретившись, они обговорили условия работы, мастер озвучил цену своих услуг, которая составила 240 тысяч рублей.

«В ходе разбирательства полицейские установили и задержали подозреваемого мужчину 1970 года рождения. Задержанный пояснил, что он написал расписку с неверными данными, получил деньги и скрылся, так как выполнять условия договора не собирался», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские просят горожан быть более бдительными и пользоваться услугами проверенных фирм, которые предоставляют услуги ремонта квартир. Чтобы не лишится денег, необходимо заключать договоры по указанию услуг, а также не оплачивать работы до их завершения.