На Сургутской ГРЭС-2 продолжается ремонтная кампания. Впервые в 2017 году будет проведена капитальная инспекция энергоблока ПГУ-400 №8. Энергоблок №4 ПСУ-800 МВт предстоит капитально отремонтировать, а на энергоблоке №5 ПСУ-800 МВт провести средний ремонт. Помимо этого, на Сургутской ГРЭС-2 выполнят текущий ремонт четырех энергоблоков ПСУ-800 МВт и текущую инспекцию на энергоблоке ПГУ-400 МВт №7. Капитальный ремонт энергоблока ПСУ-800 МВт №4 на Сургутской ГРЭС-2 начнется 13 мая.

«На сегодняшний день идет подготовка, согласовывается график проведения работ. На энергоблоке предстоит поменять трубопровод горячего промперегрева, провести техническое диагностирование турбины, выполнить типовой объем работ по турбине и котлу, модернизацию программно-технического комплекса. Окончание работ запланировано 23 сентября 2017 года. Все ремонтные работы идут по графику, отставаний нет», - отметили в пресс-службе компании.

В этом году на станции уже выполнен текущий ремонт блока №3 ПСУ-800 МВт. Проведена расширенная дефектация оборудования перед капитальным ремонтом энергоблока в будущем году. Завершается текущий ремонт блока №2 ПСУ-800 МВт.