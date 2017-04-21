​В Сургутском районе «Нива» влетела под КамАЗ, погиб водитель внедорожника // ФОТО

В четверг, 20 апреля, в 16.00 на 120 километре автодороги «Север» произошла автоавария, в которой погиб человек. 53-летний водитель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не уступил дорогу КамАЗу. В результате столкновения водитель внедорожника погиб на месте происшествия, его 46-летняя пассажирка была травмирована.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.