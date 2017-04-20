​Сургутские школьники — одни из самых усердных в стране

В Сургуте учатся одни из самых усердных школьников в стране, выяснили аналитики онлайн-тренажера для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Экзамер».

«Наши специалисты провели исследование среди четырех тысяч пользователей, в рамках которого выявили гендерные особенности подготовки к единому государственному экзамену, составили топ вузов, в которые мечтают поступить выпускники из столичных и региональных школ и узнали, сколько времени, в среднем, уходит на подготовку к ЕГЭ», - пояснила пресс-секретарь проекта Алина Таказова.

В среднем, за весь период обучения каждый школьник решает около 1580 задач. А самые усердные выпускники проживают в Махачкале, Магнитогорске и Сургуте. Здесь ребята решают 5300, 4170 и 3400 задач соответственно.

Специалисты также выяснили, что благоприятно на результатах сказываются занятия с друзьями. Девочки за все время подготовки решают на 23 процентов задач больше, чем мальчики. Занимаются реже, но дольше. Юноши выполняют на десять процентов больше образовательных «сессий», но задач решают меньше. Правда, эти гендерные поведенческие различия на итоговый результат на ЕГЭ практически не влияют.

На подготовку школьники, в среднем, тратят 8,5 часов в неделю. Занятия, как правило, занимают 10-11 дней в месяц. Ежедневно решают задачи только три процента пользователей. Пик активности приходится на 16-20 часов вечера, девять процентов учащихся готовятся в период с 12 ночи до 8 утра.