​Аэропорт Сургута приглашает дошколят, школьников и студентов принять участие в творческом конкурсе «Профессия — Авиатор»

Аэропорт Сургута с 20 апреля по 31 мая проводит конкурс «Профессия – Авиатор». Принять участие в нем могут дети от 4 лет и студенты до 21 года. Приурочен конкурс к Дню защиты детей и посвящен авиационным профессиям. Победителей выберут в четырех возрастных группах в номинациях «Авиадинастия», «Верный курс», «Экипаж – семья», «Наземная служба» и «А мне летать охота!».

Проводить конкурс будут в три этапа. Церемонии награждения с официальным оглашением победителей конкурса состоится после 28 мая. В завершении конкурса в аэровокзале будет открыта выставка детского рисунка «Профессия - Авиатор».

«Каждый участник конкурса получает приглашение на экскурсию в аэропорт города Сургута. Все победители получают дипломы и призы», - отметили в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

Творческие работы принимают по адресу: ул. Аэрофлотская, 49/1 кабинет группы по связям с общественностью, 2 этаж аэровокзала города Сургута (зал прилёта), с 08:00 до 17:00 – суббота/воскресенье выходные дни; по электронной почте asvirkova@list.ru (в письме необходимо указать Ф.И.О. автора, возраст и контактный телефон).

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.