​В Сургутском районе подростки за несколько дней угнали три машины

В поселке Белый Яр Сургутского районе подростки за несколько дней угнали три ВАЗа. Предпочтение юноши отдавали «семеркам». Первую машину угонщики увезли со двора дома на улице Маяковского. На нем трое подростков доехали до поселка Солнечный. Там они были задержаны сотрудниками полиции. Оказалось, что юноши уже состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сургутскому району.

Второй ВАЗ угнали ночью, но проехали на нем всего семь метров. Машина забуксовала и они ее бросили. Во время третьего угона удача от правонарушителей отвернулась напрочь.

«Через несколько дней один из этих несовершеннолетних уже с другим юношей 1997 года рождения, совершил еще один угон автомобиля «ВАЗ-2107» от дома по улице Горького городского поселения Белый Яр, который был задержан сотрудниками ППС по горячим следам», - сообщили в пресс-службе районной полиции.

По данным фактам Сургутским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО - Югре возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время один из несовершеннолетних задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.