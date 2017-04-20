​Владимир Богданов сдал позиции в рейтинге Forbes

Российский Forbes 20 апреля опубликовал 14-й список 200 богатейших бизнесменов России. Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов занял в нем 49 место против 44-го в 2016 году. Аналитики издание оценивают состояние сургутянина в 1900 млн долларов. По их оценкам, за год оно увеличилось на 200 млн долларов. Капитал Богданова составляет пакет акций «Сургутнефтегаза».

Экс-сенатор от ХМАО Леонид Симановский за год, по оценкам Forbes увеличил состояние на 250 млн долларов до 1200 млн долларов и поднялся в списке на девять мест — до 78-го. Напомним, что В 2016 году он планировал выдвигаться на выборы в Госдуму в составе списка «Единой России» от ХМАО, но в итоге выбрал новую избирательную площадку — Самарскую область, уроженцем которой он является.

Возглавил список второй раз подряд совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние Forbes оценил в 18,4 млрд долларов. Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценено в 17,5 млрд долларов. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с оценкой состояния в 16,1 млрд долларов.

По данным издания, совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на 100 млрд долларов, до 460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96.