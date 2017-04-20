​«Сургутнефтегаз» проведет годовое собрание акционеров 29 июня

Годовое собрание акционеров «Сургутнефтегаза» состоится 29 июня, следует из материалов компании. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра на 4 июня.

Традиционно на собрании утверждается отчет за прошедший год, решаются вопросы распределения прибыли или убытков, включая выплату дивидендов. Отметим, что эксперты полагают, что по итогам 2016 года выплаты дивидендов компании могут быть символическими. В 2016 году чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 104,76 млрд рублей против прибыли в 751,36 млрд рублей годом ранее.

В сентябре 2016 года совет директоров компании утвердил дивидендную политику. Была установлена общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, в размере десяти процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. Кроме того, установлено, что сумма дивидендов по привилегированным акциям не может быть ниже размера выплат по обыкновенным акциям. Аналитики тогда выражали мнение, что «Сургутнефтегаз» даже при убытке скорее всего будет платить хотя бы минимальные дивиденды на привилегированные акции, чтобы они не стали голосующими.