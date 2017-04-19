​В Сургуте на обустройство пляжей выделят почти три миллиона рублей

Депутаты Сургута на прошедшем 19 апреля заседании одобрили выделение почти трех миллионов рублей на обустройство пляжей в Сургуте. Городские власти обязались оборудовать зоны отдыха к 20 июня. Они появятся возле Черной речки, а также о парке «За Саймой». Председатель думы Сургута Надежда Красноярова напомнила, что в районе Черной речки уже установлены туалеты, кабинки для переодевания, скамейки и зонтики, урны для мусора. На берегу Саймы же предстоит все это сделать. Также планируется, что здесь оборудуют деревянные настилы для занятий спортом.