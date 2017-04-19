​В Сургуте желающие помочь при реконструкции храма Святого Луки могут приобрести именной кирпич

В Сургуте планируют отреставрировать храм Святого Луки, расположенный на территории городской Травмбольницы. После ремонта площадь часовни станет больше, также рассчитывают возвести колокольню. Желающие могут оказать посильную помощь, например, приобрести свидетельство на именной кирпичик, который с именем жертвователя будет вложен в стену храма при строительстве. Об этом на своей странице в соцсети рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Цхададзе.

Храм Святителя Луки – первый в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится при медицинском учреждении. Строился он исключительно на пожертвования – как предприятий и организаций города, так и простых сургутян.