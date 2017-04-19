​В Сургуте на 9 мая запустят салют

В этом году Сургут отпразднуют 9 мая фейерверком. Решение было озвучено на заседании городской думы в среду, 19 апреля. На праздничный салют из бюджета выделят 500 тысяч рублей.

Программа праздничных мероприятий будет известна позже. Но уже сейчас город начинают приводить в порядок к майским праздникам. Провести уборку прилегающих территорий и ремонт своих зданий предстоит и бизнесменам. Также владельцам магазинов, заведений общепита и бытовых услуг поручили украсить фасады и витрины к празднику.