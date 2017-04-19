​Первое судебное заседание Романа Калашникова состоялось: «Надежда есть»

В среду, 19 апреля, на Бали состоялось первое судебное заседание по делу сургутянина Романа Калашникова, которого обвиняют в контрабанде наркотиков. Процесс должен был начаться еще на прошлой неделе, но в суд не пришли свидетели.

«Суд сегодня прошёл, процесс состоялся, свидетели явились, - сообщил siapress.ru друг Романа Виктор. - В целом все хорошо, потому что свидетели, выступающие на стороне обвинения, ничего того, что могло бы сыграть не в пользу Романа не сказали. Наоборот, охарактеризовали его с максимально возможно хорошей стороны. Адвокат при этом не отсиживался и задавал вопросы, ещё более смягчающие его положение. На этом слушании судья не выносил никаких приговоров, поэтому ничего о результатах сказать не могу».

Следующее судебное заседание состоится уже 27 апреля. На нем должны выступить свидетели защиты. «Будем надеется, это поможет. С Романом все хорошо, надежда есть, и он не унывает - заверил Виктор.

Напомним, в декабре 2016 года Романа Калашникова задержали при попытке ввезти на Бали три килограмма гашиша. Подробнее о его истории можно почитать здесь.

Отметим, что родственники и близкие Романа распространяют в социальных сетях сообщение, из которого следует, что молодого человека «подставили», а найденные у него наркотики попросил перевезти его знакомый под видом «безобидной посылки». Официально эта версия пока не озвучивалась.

Ранее в интернете было опубликовано видеообращение Романа Калашникова, в котором рассказал о том, что его ждет, если его приговорят к смертной казни, и поблагодарил тех, кто участвует в его судьбе. Близкие Романа и он сам надеются, что высшей меры удастся избежать и ведут сбор 50 тысяч долларов. Сейчас у Калашникова есть адвокат. Они пытаются пойти на сделку со следствием и судом, чтобы избежать казни. Но сургутянина в любом случае ждет серьезное наказание: от 10 лет до пожизненного срока. Молодой человек в видеообращении отметил, что, если собранные средства не помогут ему, то пойдут на благотворительность.