​Экоактивсты обнаружили в Сургуте нарушения при хранении опасных отходов

На этой неделе активисты МОО «Зеленый Фронт» провели рейд в сургутских дворах, где установлены контейнеры «Экобокс», предназначенные для сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп.

У шести контейнеров, сомотренных экоактивстами, нарушена герметичность, сообщается на сайте организации. Это — контейнеры, установленные у дом № 1 на проезде Взлетный, №№ 19 и 13 на улице Энергетиков, №№ 15 и 17 на улице Просвещения и № 5 на улице Федорова. Некоторые из контейнеров располагаются в непосредственной близости от жилой застройки – менее пяти метров. Экоактивисты напомнили, что ненадлежащее содержание контейнеров противоречит санитарным правилам.

«Мы занимаемся данной проблемой с февраля месяца этого года. Активистами было проинспектировано свыше тридцати дворов города, где установлены контейнеры, и написаны запросы в соответствующие ведомства, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Но как показывает последний выезд активистов, нарушения не спешат устранять. Особенно нас беспокоит бездействие Роспотребнадзора, ведь забота о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - его прямая обязанность», - отметил председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.