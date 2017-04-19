​Ложное заключение эксперта привело к уничтожению и порче лесных почв на площади свыше 7,8 га

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело по факту дачи экспертом заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности. По данным ведомства, в результате эксплуатации на основании полученного заведомо ложного заключения нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз», на нем произошли неоднократные порывы, повлекшие загрязнение нефтесодержащей жидкостью окружающей среды, уничтожение и порчу лесных почв на площади свыше 7,8 га.

«По версии следствия, в 2016 году эксперт в области промышленной безопасности ООО «НПП Уралнефтегаздиагностика» выдал заведомо ложное заключение на один из объектов – нефтепровод месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз», согласно которому последний соответствует требованиям промышленной безопасности и прогнозируемый срок его безопасной эксплуатации определен до 2018 года. При этом, данное заключение явно противоречило содержанию материалов, предоставленных экспертам, а также фактическому состоянию объекта и требованиям закона», - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Югре.