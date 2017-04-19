​Бизнесменам Сургута рекомендуют навести порядок на своих территориях к майским праздникам

Власти Сургута выступили с обращением к городскому бизнес-сообществу. Предпринимателей просят к 1 мая и Дню Победы создать атмосферу праздника, радостного настроения для покупателей и клиентов в местах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Навести порядок на своих территориях бизнесменам нужно до 25 апреля. Администрация города рекомендует навести порядок на предприятиях и прилегающим к ним территориях, при необходимости провести текущий ремонт зданий, установить недостающие урны, контейнеры и ограждения, а также празднично оформить входную группу объектов и торговые витрины.

«1 и 9 Мая - любимые всеми праздники, призванные поддерживать трудовые традиции и хранить память о героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Красочное оформление привлекает больше потребителей, создаёт позитивный имидж предприятия, способствует повышению покупательского спроса», - отметили в управлении экономики и стратегического планирования администрации города.