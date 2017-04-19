​Сургутяне собрали подарки для детей, которые борются с серьезным заболеванием

Жители Сургута в рамках акции «Белая ромашка», которая прошла в городе в конце марта, собрали подарки для маленьких пациентов Сургутского туберкулезного диспансера. Тогда в городе прошли концерт и благотворительная выставка-продажа, на которой были представлены поделки, созданные малышами специально для акции.

На собранные средства были филиалом Центра медицинской профилактики приобретены велосипеды, самокат, игрушки, игры и джойстик для игровых приставок, наборы для творчества. «Теперь детям, находящимся на лечении в Противотуберкулезном диспансере, некогда скучать, ведь у них появилось множество новых игрушек и интересных развивающих игр. А пациенты постарше – подростки – смогут сразиться с интерактивными соперниками в спортивных компьютерных играх», - отметили в пресс-службе филиала Центра.

Фото: admsurgut.ru

Врачи уверены: дети быстрей пойдут на поправку, и поможет им в этом не только оказываемое лечение, но и подарки от взрослых жителей Сургута, а также открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления от маленьких сургутян. «Мы признательны каждому, кто откликнулся на наше приглашение принять участие в акции «Белая ромашка», - отметил руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики Владимир Пидзамкив. - Благодаря вам этот мир становится лучше, дети - счастливей, а взрослые обретают надежду. Ваши подарки и ваш вклад в акцию сотворили чудо – они помогли юным пациентам Сургутского противотуберкулезного диспансера поверить в мир, в котором добро всегда побеждает зло, а любовь исцеляет всякие болезни. Мир, в котором нет понятия «чужая боль» или «чужой ребенок», но где все мы – одна большая и дружная семья».