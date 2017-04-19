​В администрации Сургута может появиться новый заместитель главы

В составе сургутской администрации могут произойти очередные кадровые перестановки. По неподтвержденной пока информации, одним из заместителей главы города может стать некто Роман Меркулов, который приедет в Сургут из Москвы. По информации нашего источника он должен занять место Алексея Усова, не так давно назначенного заместителем градоначальника по строительству, экологии и имущественному комплексу. Сам действующий заместитель главы в разговоре с корреспондентом «НГ» заявил, что не в курсе каких-либо кадровых перестановок. От комментариев воздержался и советник главы города Александр Оверчук.

Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты полагают, что этот человек может быть креатурой сына главы города - Ильи Шувалова. По слухам, еще один замглавы - Алексей Жердев, так же был назначен на свою должность по его же протекции. К слову, многие ожидали, что именно Жердев поставит на пост Усова лояльного себе человека, чтобы усилить свою команду и влияние в администрации, однако Меркулов якобы не является соратником действующего заместителя.

Также неясно, какие кадровые перспективы в этом случае ожидают Алексея Усова. Не исключено, что он вернется на пост директора департамента архитектуры и градостроительства, а Алексей Фокеев, в свою очередь, может покинуть администрацию. О том, что его позиции ослабевают, в кулуарах говорят довольно давно.