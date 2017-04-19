​В Сургуте разбойники ограбили таксиста и угнали его автомобиль

Сургутские задержали подозреваемых в разбое и угоне. Преступление двое парней совершили накануне. Они вызвали такси, сели в машину и, угрожая водителю предметов похожим на нож, потребовали деньги. Таксист указал на бардачок, в котором находились 15 тысяч рублей, смог сбежать.

«Злоумышленники не смогли догнать водителя и тогда сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе городской полиции. - В это время потерпевший остановил мимо проезжающий автомобиль «ВАЗ» и рассказал его владельцу о случившемся, вместе они отправились по пути следования преступников и встретили патрульный автомобиль ДПС. Сотрудники полиции вместе с потерпевшим незамедлительно выехали на поиски угнанного автомобиля и сообщили в дежурную часть УМВД России по Сургуту. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка был обнаружен и остановлен автомобиль, в котором находились злоумышленники 1987 и 1988 годов рождения, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой» и ч.4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания.