​Поплывем в сентябре: Олимпийский бассейн в Сургуте планируют открыть к началу учебного года

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в Сургуте планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Его готовность по отдельным направлениям работ составляет от 43 до 100 процентов. Данные были озвучены на совещании о ходе строительства объектов в Нефтеюганском районе, Нефтеюганске и Сургуте.

«В настоящее время ведутся работы по устройству навесного фасада, на объект запущено тепло, начата подготовка малого бассейна к отделочным работам. В июне-июле начнутся пусконаладочные работы. Ввод бассейна в эксплуатацию и его открытие состоятся 1 сентября текущего года», - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Обсуждая объект, губернатор Наталья Комарова акцентировала внимание руководителей муниципалитета и строителей на необходимость по просьбам жителей Сургута улучшить благоустройство прилегающей к объекту территории. Так, горожане просят проложить рядом со спортивным объектом велодорожки и обустроить парковую зону. «Прошу муниципалитет внимательно отнестись к пожеланиям сургутян, контролировать реализацию проекта. Открытие долгожданного бассейна к началу учебного года должно стать праздником для горожан», - нацелила органы местного самоуправления глава региона.

Еще одной темой обсуждения стал комплекс «Школа – детский сад» в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района. На его реализацию были направлены дополнительные 27,7 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Адресную инвестиционную программу автономного округа, призванных перераспределить ресурсы в пользу востребованных и близких к завершению объектов.

Комплекс рассчитан на 130 учащихся и 80 дошколят. Школу планируется открыть 1 сентября 2018 года. По словам директора подрядной организации Камила Талибова, на сегодняшний день составлен сетевой график работ, строители прикладывают все усилия, чтобы уложиться в обозначенные сроки.