​«Сургутнефтегаз» вошел в топ-10 самых дорогих брендов России

«Сургутнефтегаз» признан одним из самых дорогих российских брендов. Топ составила исследовательская компания Brand Finance, сообщает RNS. Самыми дорогими названы Сбербанк, «Лукойл» и «Газпром».

Стоимость бренда Сбербанка за год выросла на 23 процнента и составила почти 570 млрд руб., «Лукойла» — снизилась на шесть процентов до 305 млрд руб., «Газпрома» — снизилась на 30 процентов до 284 млрд руб.

В топ-10 самых дорогих российских брендов также вошли «Роснефть», «Магнит», «Сургутнефтегаз», РЖД, ВТБ, МТС и «Татнефть».

Стоимость бренда оценивается с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.