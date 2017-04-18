​В Сургуте обсудят новые виды поддержки малого и среднего бизнеса

В четверг, 20 апреля, в 10.00 в гуманитарном корпусе Сургутского государственного университета, расположенном по адресу, улица Энергетиков, 8, пройдет конференция «Новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства». Принять участие в ней может каждый желающий. Необходимо только пройти обязательную регистрацию по электронной почте dosmanova_ey@admsurgut.ru.

«Участники узнают о финансовой поддержке, образовательной и консультационной, а также о других возможностях для развития бизнеса», - обещают организаторы.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.