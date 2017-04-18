​Депутаты Сургута проголосовали за выделение средств на завершение проекта «Памятник жертвам политических репрессий»

На седьмом заседании Думы Сургута первым вопросом рассматривались изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Депутаты единогласно проголосовали за эти изменения, одно из которых касалось выделения средств на завершение реализации проекта «Памятник жертвам политических репрессий».

История этого вопроса такова. Шесть лет назад Сургутская городская общественная организация «Наша память» приступила к реализации вышеназванного проекта. В 2016 году организация получила на эти цели окружной грант – миллион рублей. Но суммы этой недостаточно для завершения работ по изготовлению и установке монумента.

Еще в конце прошлого года руководитель организации «Наша память» Павел Акимов обратился к депутатам за помощью. В декабре 2016 года народные избранники заслушали по этому вопросу директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Алексея Фокеева и вот на днях опять вернулись к его рассмотрению.

Первый этап работ (проектные, строительные) выполнены. На него истрачено около полутора миллионов рублей. Сегодня на месте временно установленного памятного камня (в районе речного вокзала) забиты сваи, изготовлен фундамент, установлены две вертикальные стеллы, ограждена строительная площадка, отсыпана площадка под основание памятника.

Для второго этапа необходимо почти семь миллионов рублей (художественные работы).

Поэтому на заседании бюджетного комитета, где подробно рассматривалась эта проблема, Председатель Думы (и комитета) Надежда Красноярова предложила коллегам выделить деньги на монумент. Депутаты ее поддержали. А на заседании фракции Партии «Единая Россия» в Думе, депутаты еще раз обсудили этот вопрос в присутствии главы Сургута Вадима Шувалова. Некоторые народные избранники высказывали мнение, что средства на подобные проекты должны собираться за счет граждан и, если сейчас решить этот вопрос положительно, другие общественные организации, которые захотят увековечить исторические события в виде монументов, тоже будут надеяться на бюджет.

Но большинство депутатов-единороссов все-таки не согласилось с коллегами. Депутат Татьяна Калиниченко напомнила, что вот уже шесть лет, как общество «Наша память» во главе с ее председателем Павлом Акимовым делает все возможное для того, чтобы в нашем городе появился памятник людям, пострадавшим от репрессий, людям, которые строили наш город и которые заслужили того, чтобы о них помнили. «Я все-таки очень прошу рассмотреть возможность выделения средств для завершения реализации этого проекта. Сюда уже вложено полтора миллиона, а сколько затрачено моральных сил, подсчитать невозможно», – обратилась к коллегам Татьяна Викторовна.

Ее поддержал Владимир Болотов: «Я думаю, опасения тех, кто думает, что сейчас выстроится очередь из желающих устанавливать памятники, безосновательны. Для того чтобы это сделать, надо пройти через три – четыре муниципальных фильтра: комиссию по топонимике, исторический базис создать, утвердить архитектурный проект и т.д. В данном случае весь этот путь инициаторами данного проекта уже пройден. И я считаю, что необходимо почтить память людей, которые, по сути, и осваивали этот город в 30-х годах – Сургут донефтяной эпохи. Это были на 90 процентов ссыльные…».

Мнение «за» высказал и Максим Слепов: «Я как представитель семьи репрессированных, которые были сосланы чуть дальше – в Красноярск, считаю, что эти люди достойны, чтобы о них помнили».

Дмитрий Пахотин озвучил свою позицию кратко: «Уверен, что памятники должны быть связаны с землей, на которых установлены. А этот монумент будет возвышаться непосредственно в том месте, куда люди высаживались с баржи. О чем можно спорить?»

Больше спорить не стали, решили, что 6 900 000 рублей из бюджета города надо направить на завершение этого проекта. Теперь остается только надеяться на то, что к 30 октября – Дню памяти жертв политических репрессий – работы будут закончены. К тому же в этом году будет ровно 80 лет с тех страшных событий – масштабных политических репрессий, которые потрясли нашу страну в 1937 году…

Фото Алексея Андронова