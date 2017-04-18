​Сургутские активисты собираются установить памятник Сталину у Мемориала Славы

Во вторник, 18 апреля, появилась информация о том, что скандально известный бюст Сталина могут установить прямо у сургутского Вечного Огня. Об этом сайту «Накануне.ру» сообщил один из сталинистов Денис Ханьжин. По его словам, выйти на договоренность с администрацией Сургута удалось при поддержке парламентских и непарламентских коммунистов региона, и вопрос о «скорой установке» бюста будет обсуждаться в ходе заседания комиссии по топонимике.

Корреспондент siapress.ru связался с заместителем главы Сургута Александром Пелевиным, который является председателем этой комиссии. В телефонном разговоре он сообщил:

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Не в курсе о планах сталинистов оказался и директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев. Так что на данный момент повторная установка памятника вождю народов кажется довольно сомнительным предприятием. Да и место под его потенциальное размещение выбрано слишком уж провокационное.

Напомним, что в сентябре прошлого года бюст Сталина незаконно установили на набережной Оби в восточном районе города, но даже там он сумел вызвать возмущение общественности: за несколько недель жизни памятника его несколько раз обливали краской. В итоге администрация города просто его демонтировала.

Фото: instagram.com/denis_khanzhin

Заседание комиссии по топонимике, которое пройдет 27 апреля, обещает быть интересным. Siapress.ru продолжит следить за ситуацией.