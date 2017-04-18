​Прятался под диваном: один из сбежавших из сургутской спецшколы подростков найден

Один из подростков, сбежавший из спецшколы Сургута № 2, найден. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту, он скрывался дома у родителей. Когда в дом пришли полицейские, 15-летний Юрий Петлин прятался под диваном, передает «Правда УрФО». Сейчас он доставлен обратно в учреждение.

13-летний Кирилл Мировский до сих пор не найден. Стражи порядка полагают, что он может находится в своем родном городе — Нижневартовске.

Подростки сбежали 8 апреля с городских соревнований в Сургуте по греко-римской борьбе.