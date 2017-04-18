​В Центральной библиотеке Сургута в пятый раз пройдет Библионочь

21 апреля уже в пятый раз в Сургуте в Центральной городской библиотеке им. А.С Пушкина пройдет Библионочь. На этот раз тематика всех мероприятий - а их более двадцати, объединена названием «Зелёные страницы» и связана с Годом экологии, объявленным в Российской Федерации в 2017 году.

В залах Центральной библиотеки можно будет посетить мастер-классы по кулинарии, декоративно-прикладному искусству, туризму; показы мод и кукольные спектакли, кинопросмотры; принять участие в викторинах и играх... Впервые посетителей ждут выставки домашних животных, благотворительная ярмарка, танцевальный флешмоб и многое другое. О своей поездке на Камчатку расскажут сургутские альпинисты, отмечающие в этом году 40-летие городской альпсекции и 85-летие её создателя – Сергея Безверхова. Тем малышам, что не смогут прийти в Библиотеку в этот день, библиотекари почитают по телефону сказки о природе М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова.

Участие во всех мероприятиях, как всегда, свободное, ограничения по возрасту отсутствуют!

Подробности здесь.

Место проведения: ЦГБ имени А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1.

Время проведения: 18.00 – 22.00

Подробная информация: по тел. 28-58-22

Участие бесплатное!

В «Библионочь» библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). В Сургуте акция пройдет уже в пятый раз. За проведение акции «Библионочь – 2016. В главной роли – Сургут!» Централизованная библиотечная система награждена Дипломом I степени в номинации «Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры» городского конкурса «Успех года».

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