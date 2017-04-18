С 22 апреля в Сургуте пройдет общегородская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». За это время планируется провести около сотни мероприятий, направленных на активизацию добровольческого потенциала горожан, помощь самым «незащищенным» слоям населения, привлечение внимания к экологическим проблемам города, а также помощь животным. Любой житель города может поддержать акцию и оставить свою заявку на участие.
С программой можно ознакомиться здесь.
Проблемы сургутского образования. Татьяна Османкина, директор департамента образования // ONLINE 19 апреля в 11.00