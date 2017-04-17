​Благодатный огонь привезут в Преображенский храм Сургута в четверг

В четверг, 20 апреля, в Преображенский храм Сургута привезут Благодатный огонь из Иерусалима, сообщил на свой странице в социальной сети глава города Вадим Шувалов. Как сообщалось ранее, доставит благодатный огонь в храмы округа митрополит Павел.

«В течение этой недели митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел будет совершать поездки по храмам Ханты-Мансийской и Сургутской епархии, куда будет доставляться эта святыня», - сообщалось на сайте правительства региона.

В кафедральном Воскресенском соборе Ханты-Мансийска благодатный огонь из Иерусалима. встречали накануне - в Светлое Христово Воскресение.