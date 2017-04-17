​Как сургутяне сами усложняют ситуацию с затоплением городских проездов // ФОТО

Жителям домов под номерами 35 и 37 по Энергетиков попасть домой мешает огромная лужа, которая разлилась между второй городской стоматологией и гаражами здания Расчетно-кассового центра (Проезд Советов). К слову, это непроходимое место находится в 50 метрах от здания администрации Сургута. А причина того, что проезд ежегодно превращается в водоем не только в огромных ямах, которые еще несколько лет назад были признаны «бесхозными», а в людской безответственности.

Жители микрорайона, а также посетители стоматологии регулярно видят, как работники тех самых гаражей устраивают автомойку, и сливают воду прямо на дорогу. Точнее, в лужу, которая и без того более 10 см глубиной. «А куда ее девать!? Тут в выходные в гараже вода стояла по колено!» - горячатся работники гаража-мастерской.

На фото видно и шланг, и самих работников, однако последних не смущает, что кроме как в резиновых сапогах пройти во двор просто невозможно. Усугубляет ситуацию и число припаркованных автомобилей, которые пациенты медучреждения, кстати, ставят и на зеленую зону, и на тротуар, и на люки ливневки.

Можно, конечно, переждать пару недель, когда солнце подсушит воду и грязь, а сургутяне наденут резиновые сапоги, но ведь насколько известно, сливать дренажные воды на улицу, значит нарушать природоохранное законодательство?