​В Сургуте продолжаются поиски сбежавших из спецшколы подростков

В Сургуте продолжается поиск двух воспитанников спецшколы № 2, которые сбежали 8 апреля во время городских соревнований по греко-римской борьбе. По данным полиции, подростки находятся в городе.

«В полицию поступают сообщения, что их видели в определенных частях города. К поискам также подключены волонтеры. На местах, где возможно появление сбежавших детей, проводится оперативная работа. Думаю, их поимка - дело времени», - сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в городском УМВД.

Один из разыскиваемых в 2016 году уже убегал из спецшколы, не вернувшись из увольнительной. После поисков его удалось найти и вернуть в учреждение.

Ориентировка: vk.com/poisk_surgut