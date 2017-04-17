В Сургуте пройдет научно-практическая конференция акушеров-гинекологов с международным участием

В Сургуте на базе перинатального центра и государственного университета с 17 до 19 мая пройдет образовательная научно-практическая конференция Российского общества акушеров-гинекологов с международным участием. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что главная ее цель — повышение качества медицинской помощи оказываемой населению округа. Специалисты обсудят актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологиии неонатологии.

В рамках мероприятия пройдет III окружная научно-практическая конференция с международным участием «Всемирная Школа перинатальной медицины имени профессора Эриха Залинга», «Клинические рекомендации по профилактике и тактике ведения преждевременных родов».

В ходе работы мероприятия будут открыты дискуссионные площадки. Подробно о мероприятии можно узнать здесь.