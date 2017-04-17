​Будущее маркетинга и НR обсудят на конференции в Сургутском государственном университете

В Сургутском государственном университете 21 апреля с 10.00 до 17.15 состоится федеральная конференция маркетологов «Будущее маркетинга и НR». Среди спикеров заявлены федеральные эксперты из рекламных агентств Москвы и Екатеринбурга и сургутские специалисты. Участие в конференции бесплатное, нужно только зарегистрироваться здесь.

Бизнес-мероприятие проходит ежегодно одновременно сразу в четырех городах Уральского федерального округа. Организаторы отмечают, что оно будет полезно собственникам и директорам компаний, руководителям отделов маркетинга, рекламы и PR, маркетологам, специалистам по продвижению и специалистам по кадровому делу, а также всем тем, кто хочет внести креатива в собственную рекламу. Для специалистов на мероприятии будут проходить две секции: одна по маркетингу и продажам, другая по HR.