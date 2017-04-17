В Сургуте прошло первенство УрФО по фехтованию

С 14 по 16 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» прошло первенство Уральского федерального округа по фехтованию. Юные спортсмены соревновались на площадке СОК «Энергетик» в рамках открытого турнира по фехтованию «Шестидесятая параллель».

Сургут уже в шестой раз гостеприимно принял фехтовальщиков Уральского федерального округа. Побороться за победу приезжали спортсмены из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Полевского и посёлка Фёдоровский.

Сургутские фехтовальщики из клуба «Мушкетёры Сургута» Центра физической подготовки «Надежда», отличились как в командном, так и в личном первенствах. Однако рекордсменами по числу медалей стали спортсмены из Тюмени и Челябинска.