​Сургутяне могут оказать адресную помощь нуждающимся семьям

Жители Сургута могут оказать адресную помощь нуждающимся в ней семьям. Реестр малообеспеченных семей опубликовало управление социальной защиты Сургута и Сургутского района. В перечне необходимых вещей 444 пункта. Ознакомиться с ним можно здесь.

Людям нужны одежда и обувь для детей, предметы детской гигиены, школьные принадлежности. Также есть семьи, которые не отказались бы от бытовой техники, компьютера или помощи в погашении коммунальной задолженности.

Для того, чтобы помочь нуждающимся, нужно сообщить о своем желании помочь по телефону 8 (3462) 34-88-89 и указать, под каким номером в реестре находится малообеспеченная семья.