Экспедиция сургутского отделения «Русского географического общества» вернулась из Заполярья. Пятеро местных экстремалов во главе с Андреем Прудниковым побывали на Крайнем Севере, чтобы собрать материалы об экологии Арктики, сообщает «СургутИнформТВ».

Путешественники проехали две тысячи километров на снегоходах до самого Северного Ледовитого океана. Команда познакомилась с местным населением, флорой и фауной региона. Где-то посреди тундры на Ямале даже попали на настоящую ненецкую свадьбу. «Так получилось, что мы вместо подарка вручили топливо. Слил я 100 литров топлива, для них оно на вес золота. Нас приняли буквально в семью, и напоили, и накормили, нам удалось там переночевать», - сказал Андрей Прудников.

Почти неделю участники экспедиции добирались до острова Вайгач - он на границе Баренцева и Карского морей, а вот путь к Северному Ледовитому океану заблокировал торос.

Путешественники набрали массу материала об экологии Арктики. Всю информацию они передадут в Ханты-Мансийск, в окружное отделение Русского географического общества, а впереди у сургутян еще одно путешествие — теперь на остров Диксон.