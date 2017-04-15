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​Сургутянка зарегистрировала у себя в квартире восемь мигрантов

На территории Сургута проходят мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, а также проверке иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на территории России.

Так, накануне в ходе очередного рейда сургутскими полицейскими выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Женщина 1984 года рождения зарегистрировала у себя 8 иностранных граждан, которые фактически по данному адресу не проживали. Подозреваемая пояснила, что делала это из корыстных побуждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту


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Сегодня в 11:51, просмотров: 61, комментариев: 0


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