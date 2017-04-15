Отличники олимпиады по 3D-технологиям из Сургута поедут в «Артек»

13 учеников городских школ, отличившиеся на региональной олимпиаде по 3D-технологиям, получили путевки на профильную смену в «Артек», сообщает «СургутИнформ-ТВ». Они станут участниками второй профильной смены «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» в лагере «Морской» Международного детского центра «Артек».

Смена продлится до 25 апреля, компанию сургутянам составляют почти 200 школьников из 18 регионов РФ и 18 стран мира - Эстонии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Нидерландов, Германии, Норвегии, Италии, Швейцарии, Катара, Греции, Ирландии, Болгарии, Чехии, Испании, Великобритании, Турции и Марокко.

Ребят ждет насыщенная жизнь: профильные занятия по 3D-технологиям и участие во II открытой «Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям».