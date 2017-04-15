В библиотеках Сургутского района проходят открытые лекции о здоровье. Проект «За здоровый образ жизни», организованный медицинским сообществом округа и сотрудниками библиотек, продлится до конца года. Уже прошли семь мероприятий, планируется проведение еще 16.

Темы лекций разнообразны: «Здоровое поколение», «Здоровые легкие», «Здоровый позвоночник», «Здоровые сосуды», «Здоровая еда». Специалисты сургутской клинической травматологической больницы, противотуберкулезного диспансера и городской поликлиники №2 встретятся с жителями поселков Белый Яр, Солнечный, Ульт-Ягун, Барсово, Высокий Мыс, Сайгатино. Встречи проходят в формате лекций, бесед, круглых столов и выставок.

Например, накануне на публичную лекцию по теме «Здоровое поколение» в Белоярской библиотеке собрались около 40 старшеклассников. С молодыми людьми работал психолог, лауреат всероссийского конкурса «Святость материнства» Елена Коркишко. Она рассказала о традиционных семейных ценностях - целомудрии добрачных отношений, радости отцовства и материнства, о чуде человеческой жизни и нравственных и физиологических последствиях абортов.

В департаменте общественных и внешних связей округа отмечают, что такой формат очень удобен для жителей, которым не придется выезжать за пределы поселений, чтобы узнать о методах профилактики заболеваний, новейших медицинских разработках, высокотехнологичной помощи, оказываемой в Югре, и получить консультации специалистов. Видеозапись лекций размещается на сервисе YouTube.