Торговый центр в Сургуте эвакуировали из-за сумки с жевательной резинкой

В пятницу, 14 апреля, около 17.00 из торгового центра «Аура» был эвакуирован персонал и посетители из-за обнаруженного на кассе в продуктовом гипермаркете подозрительного предмета. На место происшествия прибыли оперативные службы города и взрывотехники. Вскоре выяснилось, что в сумке, которая вызывала подозрения, находится жевательная резинка.

«Сургутяне, в ТЦ Аура возникла ложная тревога. По данным МЧС, неопознанная сумка, которую обнаружили бдительные горожане, никакой опасности не представляет. Там обнаружена жевательная резинка. Не волнуйтесь, и успокойте ваших близких и родных», - сообщил на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

Сейчас в торговый центр уже пускают персонал. «Скоро и нас пустят», - надеются покупатели.

Надо отметить, что, несмотря на сообщение об опасном предмете, большинство посетителей решили далеко от «Ауры» не уходить. Хотя тех, кто решил отказаться от пятничного шопинга тоже много. Очевидцы сообщают, что у торгового центра образовалась пробка.

Отметим, что сегодня в Нижневартовске эвакуировали школу. Но там ситуация завершилась возбуждением уголовного дела: ложный звонок об акте терроризма совершил 15-летний подросток.

Напомним, что прошлая пятница в Югре тоже была неспокойной. Только за утро в полицию поступило четыре звонка о подозрительных предметах. «Это — обычная рабочая обстановка. Люди регулярно сообщают о бесхозных вещах, оставленных в общественных местах. Но сейчас, из-за событий в Санкт-Петербурге, к этим сообщениям повышенное внимание со стороны граждан. По всем сообщениям проводятся проверки, потому что обеспечение безопасности жителей округа — наша работа», - отмечала в разговоре с корреспондентом siapress.ru начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Югре Ольга Абмайкина.